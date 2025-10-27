Trenord potenzia il servizio in vista di Milano-Cortina 2026

(Teleborsa) - Trenord
ha annunciato un significativo potenziamento del servizio
in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026
. Lo annuncia il MIT a poco più di tre mesi dall'inizio dell'evento.
L'azienda ferroviaria lombarda, che servirà i luoghi delle gare in Valtellina e a Milano, incluso il Villaggio Olimpico, durante la manifestazione effettuerà 120 corse in più ogni giorno
, per un'offerta complessiva di 2.500 corse
. In particolare, il collegamento fra Milano e la Valtellina sarà attivo dalle 4.20 del mattino alle 3 di notte con una corsa ogni 30 minut
i; un servizio che sarà messo a disposizione di tecnici e spettatori, per una mobilità integrata, sostenibile e sicura.
Trenord, in qualità di Regional Transport Sponsor
di Milano Cortina 2026, ha vestito dei colori olimpici sei dei nuovi treni
della flotta: due convogli in servizio sul collegamento aeroportuale fra Milano e Malpensa, due treni ad alta capacità Caravaggio e due treni monopiano Donizetti, destinati alle linee della Valtellina. In parallelo, 208 nuovi treni e tutte le biglietterie
sono stati personalizzati con i loghi Trenord e Milano Cortina 2026
, a testimoniare il lavoro congiunto dei 5.000 dipendenti dell’azienda e la sinergia con le istituzioni nazionali e regionali.