Ue, Meloni: "No a decarbonizzazione se rischio è desertificazione industriale"

(Teleborsa) - "La sostenibilità ambientale deve camminare di pari passo con la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. Ridurre le emissioni e contribuire al processo di decarbonizzazione è la strada che intendiamo seguire, ma è un percorso che va condotto con realismo, buon senso e concretezza. Non ha alcun senso inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione produttiva e industriale, banalmente perché non c'è niente di 'green' in un deserto. Vogliamo abbandonare definitivamente quell'approccio ideologico che ha caratterizzato finora la stagione del Green Deal europeo, e abbracciare un pragmatismo serio e ben ancorato al principio di neutralità tecnologica". È quanto ha affermato lain un messaggio inviato al"Serve un deciso cambio di passo, – ha proseguito– per difendere davvero l'ambiente e sostenere lo sviluppo economico. Nell'ultimo Consiglio Europeo, anche su richiesta italiana, si è discusso anche di politiche abitative, alla luce del crescente problema dei costi immobiliari, in particolare per le fasce più giovani. Abbiamo accolto con favore che, nella revisione di medio termine della politica di coesione proposta dal Vicepresidente della Commissione europea Fitto, la casa sia una delle cinque nuove priorità finanziabili. È una scelta che riteniamo molto importante, perché garantire ai cittadini e alle famiglie la possibilità di acquistare una casa è un obiettivo fondamentale di questo Governo. È un obiettivo strategico che stiamo perseguendo con una serie di misure estremamente concrete. Abbiamo riportato il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa al suo alveo iniziale – cioè, rendere bancabili soggetti che difficilmente venivano considerati tali – e lo abbiamo potenziato economicamente, stanziando 670 milioni di euro fino al 2027.Inoltre, stiamo lavorando alla definizione di unper mettere a disposizione delle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. Perché senza una casa è difficile costruire una famiglia, e senza famiglie non può esserci una Nazione prospera e vitale. È un obiettivo che non possiamo ovviamente raggiungere da soli, ma solo se facciamo gioco di squadra e riusciamo a valorizzare tutte le esperienze e le buone prassi che un settore come l'edilizia può offrire ai decisori politici".