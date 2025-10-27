USA, Fed: in ottobre migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

(Teleborsa) -nel Distretto di Dallas, nel mese di ottobre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto alL'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -5 punti rispetto ai -8,7 del mese precedente.Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.L'indice di, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è invariato a 5,2 punti, mentre i nuovi ordini sono lievemente peggiorati a -1,7 punti.L'indice dellarimane negativa e si porta a -1,1 punti da +3,9 punti, mentre l'indice delle consegne è stabile a +5,8 punti.