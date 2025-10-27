Milano 16:45
USA, Fed: in ottobre migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

Economia, Macroeconomia
USA, Fed: in ottobre migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas
(Teleborsa) - Migliora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di ottobre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -5 punti rispetto ai -8,7 del mese precedente.

Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.

L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è invariato a 5,2 punti, mentre i nuovi ordini sono lievemente peggiorati a -1,7 punti.

L'indice della capacità di utilizzo rimane negativa e si porta a -1,1 punti da +3,9 punti, mentre l'indice delle consegne è stabile a +5,8 punti.

(Foto: R K su Unsplash)
