Volo inaugurale per Riyadh Air

(Teleborsa) - Riyadh Air,
la nuova compagnia aerea nazionale saudita fondata nel quadro della Vision 2030 , ha operato il suo primo volo commerciale sulla rotta dall’aeroporto King Khalid a Londra Heathrow. A bordo,
tra gli altri, lo staff dirigenziale di Riyadh Air e i rappresentanti del Public Investment Fund. Il collegamento è stato effettuato con un Boeing 787-9 Dreamliner di Oman Air, in attesa di ricevere entro fine anno i primi aerei di questo tipo ordinati a Boeing (72, di cui 39 ordini fermi), oltre a Airbus A321neo e A350Riyadh Air, c
he ha in programma di volare fin frequenza giornaliera verso Londra Heathrow
e ha annunciato la prossima apertura di un collegamento con Dubai, ha già aperto la Hafawa Lounge di quasi 2.000 mq all’aeroporto internazionale King Khalid.(Foto: © Heathrow Airports Limited)