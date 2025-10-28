Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un -0,13%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,6147, con il supporto più immediato individuato in area 0,6133. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,6129.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
