Apple da record: capitalizzazione oltre i 4.000 miliardi di dollari

Apple

Nvidia

Microsoft

Alphabet

Amazon

Meta

(Teleborsa) -raggiunge per la prima volta, nella sua storia, una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari. Il colosso tech ha visto le sue azioni, quotate a Wall Street, aumentare del 25% negli ultimi tre mesi, sostenute dalle vendite positive dei nuovi iPhone 17, lanciati lo scorso mese.Apple è la terza società quotata a raggiungere tale quota dopoLa società annuncerà questa settimana (giovedì) i risultati del quarto trimestre insieme ad altre big tech statunitensi come Microsoft, i cui risultati sono attesi domani, mercoledì.Attesi in questa ottava anche i conti di, con gli investitori che stanno esaminando attentamente eventuali aggiornamenti relativi all'intelligenza artificiale per giustificare valutazioni elevate e investimenti ingenti."Gli utili che stanno arrivando sono migliori del previsto e anche le previsioni sono in realtà piuttosto buone, il che sta contribuendo a sostenere il mercato durante la chiusura delle attività governative e tutte le discussioni sui dazi", ha affermato Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth.