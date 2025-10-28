Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 17:56
25.969 +0,57%
Dow Jones 17:56
47.847 +0,64%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Apple da record: capitalizzazione oltre i 4.000 miliardi di dollari

Terza società quotata a raggiungere tale quota dopo Nvidia e Microsoft

Finanza
Apple da record: capitalizzazione oltre i 4.000 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Apple raggiunge per la prima volta, nella sua storia, una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari. Il colosso tech ha visto le sue azioni, quotate a Wall Street, aumentare del 25% negli ultimi tre mesi, sostenute dalle vendite positive dei nuovi iPhone 17, lanciati lo scorso mese.

Apple è la terza società quotata a raggiungere tale quota dopo Nvidia e Microsoft.

La società annuncerà questa settimana (giovedì) i risultati del quarto trimestre insieme ad altre big tech statunitensi come Microsoft, i cui risultati sono attesi domani, mercoledì.

Attesi in questa ottava anche i conti di Alphabet, Amazon e Meta, con gli investitori che stanno esaminando attentamente eventuali aggiornamenti relativi all'intelligenza artificiale per giustificare valutazioni elevate e investimenti ingenti.

"Gli utili che stanno arrivando sono migliori del previsto e anche le previsioni sono in realtà piuttosto buone, il che sta contribuendo a sostenere il mercato durante la chiusura delle attività governative e tutte le discussioni sui dazi", ha affermato Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth.

Condividi
```