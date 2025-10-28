Assicurazioni Generali, rimborso anticipato obbligazioni “EUR 1,500,000,000 4.596 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -(l'Emittente) ha deciso di esercitare l’opzione di rimborso, alla data di pagamento degli interessi del 21 novembre 2025 (la “Data di Rimborso Facoltativo”), di tutte le obbligazioni subordinate “EUR 1,500,000,000 4.596 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”, emesse il 21 novembre 2014 da Generali Finance (che si è fusa con l'Emittente ed è stata incorporata in quest'ultimo), e quotate alla Borsa di Lussemburgo.L'importo nominale dei Titoli in circolazione ammonta a 500.443.000 euro. Il prezzo di rimborso anticipato è pari al 100%.I Titoli in circolazione saranno rimborsati integralmente alla Data di Rimborso Facoltativo al loro importo nominale, unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa).