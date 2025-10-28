Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 21:00
26.012 +0,74%
Dow Jones 21:00
47.706 +0,34%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,34%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 47.706,37 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,34% e termina la sessione a 47.706,37 punti.
