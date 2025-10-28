Milano 13:20
43.017 +0,25%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 13:20
9.678 +0,25%
Francoforte 13:20
24.304 -0,02%

Cofle, Websim abbassa target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
Cofle, Websim abbassa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha abbassato il target price (a 6,00 euro per azione da 7,50 euro) e confermato la raccomandazione (Buy) sul titolo Cofle, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.

I risultati 1H25, congiuntamente all'evidenza del venir meno delle attese di ripresa del comparto Agritech nel secondo semestre, hanno portato Websim a rivedere al ribasso del 16% le stime di vendita 2025-27. Grazie ai benefici che le azioni intraprese dal management stanno apportando, la revisione dell'adjusted EBITDA di pari periodo si è attestata ad un più contenuto taglio dell'11%.

"Ribadiamo la nostra visione positiva sul titolo, convinti che il trend secolare di crescita del comparto Agritech sia impregiudicato, nonostante l'attuale e avversa fase congiunturale, e della rafforzata posizione competitiva della società, resasi più flessibile ed efficiente grazie ad una estensiva riorganizzazione del proprio footprint produttivo", si legge nella ricerca.
Condividi
```