Cofle, Websim abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha abbassato il target price
(a 6,00 euro
per azione da 7,50 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) sul titolo Cofle
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.
I risultati 1H25, congiuntamente all'evidenza del venir meno delle attese di ripresa del comparto Agritech nel secondo semestre, hanno portato Websim a rivedere al ribasso del 16% le stime di vendita 2025-27
. Grazie ai benefici che le azioni intraprese dal management stanno apportando, la revisione dell'adjusted EBITDA di pari periodo si è attestata ad un più contenuto taglio dell'11%.
"Ribadiamo la nostra visione positiva sul titolo, convinti che il trend secolare di crescita del comparto Agritech sia impregiudicato
, nonostante l'attuale e avversa fase congiunturale, e della rafforzata posizione competitiva della società, resasi più flessibile ed efficiente grazie ad una estensiva riorganizzazione del proprio footprint produttivo", si legge nella ricerca.