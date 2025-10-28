Cofle, Websim abbassa target price e conferma Buy

Cofle

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha abbassato il(aper azione da 7,50 euro) e confermato la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.I risultati 1H25, congiuntamente all'evidenza del venir meno delle attese di ripresa del comparto Agritech nel secondo semestre, hanno portato Websim a. Grazie ai benefici che le azioni intraprese dal management stanno apportando, la revisione dell'adjusted EBITDA di pari periodo si è attestata ad un più contenuto taglio dell'11%."Ribadiamo la nostra visione positiva sul titolo, convinti che il, nonostante l'attuale e avversa fase congiunturale, e della rafforzata posizione competitiva della società, resasi più flessibile ed efficiente grazie ad una estensiva riorganizzazione del proprio footprint produttivo", si legge nella ricerca.