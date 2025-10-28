Milano 17:35
Compagnia dei Caraibi, fatturato 9M25 in calo a doppia cifra

Perdita al 30 giugno oltre il terzo del capitale sociale. Convocata assemblea il 14 novembre.

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 Compagnia dei Caraibi ha consuntivato ricavi consolidati pari a 26,6 milioni di euro in contrazione del 33,5% rispetto al 30 settembre 2024 (40,1 milioni). Tale andamento riflette in particolare gli effetti della ridefinizione del portafoglio marchi, in un contesto di mercato che continua a presentare dinamiche sfidanti in termini di consumi e pressione competitiva.

Il Cda ha preso atto delle indicazioni gestionali relative all’andamento dei mesi di luglio e agosto.

Sulla base della perdita risultante al 30 giugno 2025, e delle suddette indicazioni gestionali, la società evidenzia una perdita tale da superare la soglia di un terzo del capitale sociale. Il Consiglio ha quindi deliberato, "in via prudenziale e in conformità alla normativa vigente", come si legge in una nota, di convocare l’assemblea degli azionisti per il 14 novembre 2025 (17 novembre in seconda convocazione).
