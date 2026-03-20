DHH, ricavi salgono a 41,8 milioni e utile in crescita del 25%: l'AI traina la svolta

(Teleborsa) - DHH , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle infrastrutture internet e cloud con operazioni in Italia e in diversi paesi europei, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, che mostrano una crescita a doppia cifra su tutti i principali indicatori.



I ricavi si attestano a 41,8 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, con i ricavi ricorrenti che rappresentano il 91% del totale — una quota che testimonia la solidità e la prevedibilità del modello di business. L'EBITDA cresce del 15% a 13,8 milioni, con un margine in miglioramento dal 33% al 34%. L'utile netto sale del 25% a 4,6 milioni di euro.



Il dato più significativo riguarda l'intelligenza artificiale: i ricavi da infrastruttura GPU più che raddoppiano su base annua, confermando il posizionamento del gruppo in un segmento ancora in forte espansione nel mercato del Sud Europa. Sul fronte finanziario, la posizione finanziaria netta passa da debito a cassa netta per 1,3 milioni, con disponibilità liquide a 21,9 milioni.



Giandomenico Sica, Presidente Esecutivo, commenta: "Il 2025 conferma una traiettoria di crescita solida per il gruppo, con un'espansione a doppia cifra su tutti i principali indicatori e un miglioramento della marginalità, nonostante un contesto macroeconomico complesso. Allo stesso tempo, iniziamo a osservare i primi segnali di trazione commerciale nell'ambito delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, in un mercato — quello del Sud Europa — che si sta progressivamente spostando dalla fase di hype iniziale verso casi d'uso concreti. Il gruppo rimane attivo sul fronte M&A, con diverse trattative in corso valutate secondo un approccio selettivo e disciplinato. I primi mesi del 2026 risultano in linea con il trend di crescita precedente."

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