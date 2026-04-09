Cucinelli, ricavi 1Q 26: crescita a doppia cifra del canale Retail in tutti e tre i continenti

Confermata una crescita attesa del +10% a cambi costanti nel 2026

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli ha chiuso il primo trimestre 2026 con complessivi pari a 369,1 milioni di Euro, in crescita del +14,0% a cambi costanti e (+8,1% a cambi correnti).



Il Gruppo ha registrato un'eccellente performance del canale Retail, in aumento del +20,1% a cambi costanti e molto positivo il contributo del canale wholesale, in crescita del +4,3% a cambi costanti. Andamento molto favorevole in tutte le aree geografiche: crescite a cambi costanti pari al +20,3% in America, +4,4% in Europa e +17,8% in Asia; crescita a doppia cifra del canale Retail

in tutti e tre i continenti.



Particolarmente favorevoli i sell-out delle collezioni Primavera-Estate 2026, favorendo una crescita molto significativa del canale Retail, diffusa in tutte le aree geografiche e in ulteriore accelerazione rispetto alla già positiva conclusione del 2025, in particolare nelle Americhe e in Cina.



Tale dinamica riflette una crescita a parità di perimetro, e il contributo dei nuovi spazi selezionati, oltre al continuo incremento del numero di clienti e della spesa media, accompagnato da un mix di vendita sempre più orientato verso prodotti di più alto valore.



Parallelamente, la raccolta ordini delle collezioni Autunno-Inverno 2026 evidenzia risultati di qualità, sostenuti da giudizi molto positivi della stampa specializzata sulle proposte Uomo e Donna, a conferma della forza creativa e progettuale del brand.



Alla luce delle evidenze emerse, il Gruppo conferma una visione positiva per l’intero 2026, prevedendo una crescita dei ricavi intorno al +10% a cambi costanti.



Tale prospettiva si fonda inoltre sulla continuità della domanda nel segmento più alto del lusso, sulla qualità dell’offerta e sulle caratteristiche distintive del modello di business. In un contesto geopolitico in evoluzione, crediamo infatti che il posizionamento esclusivo del brand e la forte presenza di clientela domestica rappresentino ulteriori elementi di supporto a un percorso di crescita sostenibile, accompagnato da profitti sani ed equilibrati. Cucinelli si attende inoltre una crescita dei ricavi nell'intorno del +10% anche per l’anno 2027.





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