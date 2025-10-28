Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia farmaceutica tedesca
, con una variazione percentuale dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 117,5 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 114,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 113.
