Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:42
26.041 +0,85%
Dow Jones 20:42
47.740 +0,41%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Francoforte: sviluppi positivi per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sviluppi positivi per Nordex
Effervescente Nordex, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,13%.
Condividi
```