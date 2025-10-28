Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:42
26.041
+0,85%
Dow Jones
20:42
47.740
+0,41%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.58
Germania, Indice GFK in novembre
Germania, Indice GFK in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 ottobre 2025 - 08.05
Germania,
Indice GFK in novembre pari a -24,1 punti
, in calo rispetto al precedente -22,5 punti (la previsione era -22 punti).
Condividi
