Istat, a ottobre migliora ancora la fiducia di consumatori e imprese

(Teleborsa) - A ottobre 2025 Istat
ha stimato un miglioramento sia del clima di opinione dei consumatori
(da 96,8 a 97,6) sia dell’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese
(da 93,7 a 94,3), dopo il lieve miglioramento registrato anche a settembre.
Tra i consumatori
, si evidenzia un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto sulla situazione personale e su quella futura; più cauto il progresso sulla situazione economica generale e sulla situazione corrente. In dettaglio, il clima personale
sale da 96,0 a 97,0, quello futuro cresce da 92,6 a 94,1, il clima economico
aumenta da 98,8 a 99,3 e il clima corrente
passa da 99,9 a 100,2.
Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia
aumenta nell’industria
(nella manifattura passa da 87,4 a 88,3 e nelle costruzioni sale da 101,6 a 103,3) e, soprattutto nel commercio al dettaglio
(da 101,8 a 105,0) mentre diminuisce nei sevizi di mercato
(da 95,6 a 95,0).
Quanto alle componenti
degli indici di fiducia, nell’industria e nel commercio al dettaglio tutte le variabili sono in miglioramento mentre nei servizi di mercato giudizi sugli ordini e sull’andamento degli affari in peggioramento si uniscono ad attese sugli ordini in aumento.