Istat, a ottobre migliora ancora la fiducia di consumatori e imprese

(Teleborsa) - A ottobre 2025ha stimato un miglioramento sia del clima di opinione dei(da 96,8 a 97,6) sia dell’indicatore composito del clima di fiducia delle(da 93,7 a 94,3), dopo il lieve miglioramento registrato anche a settembre.Tra i, si evidenzia un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto sulla situazione personale e su quella futura; più cauto il progresso sulla situazione economica generale e sulla situazione corrente. In dettaglio, ilsale da 96,0 a 97,0, quello futuro cresce da 92,6 a 94,1, ilaumenta da 98,8 a 99,3 e ilpassa da 99,9 a 100,2.Con riferimento alle imprese, l’aumenta nell’(nella manifattura passa da 87,4 a 88,3 e nelle costruzioni sale da 101,6 a 103,3) e, soprattutto nel(da 101,8 a 105,0) mentre diminuisce nei(da 95,6 a 95,0).Quanto alledegli indici di fiducia, nell’industria e nel commercio al dettaglio tutte le variabili sono in miglioramento mentre nei servizi di mercato giudizi sugli ordini e sull’andamento degli affari in peggioramento si uniscono ad attese sugli ordini in aumento.