Leonardo avvia ABB per la cessione del 9,4% di Avio nell'ambito dell'AuCap da 400 milioni

(Teleborsa) - Leonardo
ha annunciato l’avvio di un processo di accelerated bookbuilding
rivolto a investitori istituzionali (il “Collocamento” o la “Transazione”) per il collocamento di circa 2,6 milioni di azioni di Avio, pari a circa 9,4% del capitale sociale
.
La maggioranza dei proventi derivanti dal Collocamento sarà utilizzata per finanziare l’esercizio integrale
, da parte di Leonardo, dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, nell’ambito dell’aumento di capitale da 400 milioni
già annunciato, approvato dall’assemblea straordinaria di Avio il 23 ottobre
, e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2025.
A seguito del completamento della transazione, Leonardo rimarrà azionista di Avio
con una partecipazione di circa 19% del capitale sociale
.
Inoltre, nel contesto del Collocamento, Leonardo si è impegnata a un periodo di lock-up di 90 giorni
sulle azioni residue detenute in Avio.
Il regolamento
dell’operazione è previsto per il 31 ottobre 2025.Intesa Sanpaolo
, Jefferies e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell’ambito della Transazione