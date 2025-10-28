Milano 10:55
42.940 +0,07%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 10:55
9.656 +0,02%
Francoforte 10:55
24.257 -0,21%

Mundys, operazione di liability management da 500 milioni di euro su bond 2027 e 2028

Finanza, Trasporti
Mundys, operazione di liability management da 500 milioni di euro su bond 2027 e 2028
(Teleborsa) - Mundys, azienda attiva nel settore delle infrastrutture a livello globale, ha informato il mercato dei due distinti inviti rivolti ai portatori dei titoli denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027" (Obbligazioni 2027) e ai portatori dei titoli denominati "1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 12 February 2028" (Obbligazioni 2028), emessi dalla società (già Atlantia), attualmente in essere per 1 miliardo di euro con riferimento alle Obbligazioni 2027 e miliardo di euro con riferimento alle Obbligazioni 2028, entrambi ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin, ad offrire le proprie Obbligazioni 2027 e/o le Obbligazioni 2028 per l'acquisto da parte della società a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro di valore nominale aggregato per entrambe le serie.

Le offerte sono effettuate nell'ambito della gestione proattiva da parte della società delle proprie passività. Le obbligazioni riacquistate nell'ambito delle offerte saranno cancellate.

In relazione alle offerte, la società ha nominato Goldman Sachs, SMBC e Société Générale quali dealer manager e D.F. King quale information and tender agent.
Condividi
```