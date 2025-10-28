Mundys, operazione di liability management da 500 milioni di euro su bond 2027 e 2028

(Teleborsa) - Mundys
, azienda attiva nel settore delle infrastrutture a livello globale, ha informato il mercato dei due distinti inviti rivolti ai portatori dei titoli
denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027" (Obbligazioni 2027
) e ai portatori dei titoli denominati "1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 12 February 2028" (Obbligazioni 2028
), emessi dalla società (già Atlantia), attualmente in essere per 1 miliardo di euro con riferimento alle Obbligazioni 2027 e miliardo di euro con riferimento alle Obbligazioni 2028, entrambi ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin, ad offrire le proprie Obbligazioni 2027 e/o le Obbligazioni 2028 per l'acquisto da parte della società a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro
di valore nominale aggregato per entrambe le serie.
Le offerte sono effettuate nell'ambito della gestione proattiva da parte della società delle proprie passività
. Le obbligazioni riacquistate nell'ambito delle offerte saranno cancellate.
In relazione alle offerte, la società ha nominato Goldman Sachs
, SMBC e Société Générale
quali dealer manager
e D.F. King quale information and tender agent.