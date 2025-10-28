Mundys, operazione di liability management da 500 milioni di euro su bond 2027 e 2028

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle infrastrutture a livello globale, ha informato il mercato dei duedenominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027" () e ai portatori dei titoli denominati "1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 12 February 2028" (), emessi dalla società (già Atlantia), attualmente in essere per 1 miliardo di euro con riferimento alle Obbligazioni 2027 e miliardo di euro con riferimento alle Obbligazioni 2028, entrambi ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin, ad offrire le proprie Obbligazioni 2027 e/o le Obbligazioni 2028 per l'acquisto da parte della società a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad undi valore nominale aggregato per entrambe le serie.Le offerte sono effettuate nell'ambito della. Le obbligazioni riacquistate nell'ambito delle offerte saranno cancellate.In relazione alle offerte, la società ha nominato, SMBC equalie D.F. King quale information and tender agent.