Panetta (Bankitalia): sistema bancario italiano tra più redditizi d'Europa, rischi di credito limitati

(Teleborsa) - "Il sistema bancario italiano è nell'insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d'Europa
. I rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l'ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato, tutt'ora pari a un quarto di quelli alle imprese". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025.
"I ricavi continuano a crescere, nonostante la discesa dei tassi di interesse, a conferma della capacità degli intermediari di adattarsi
e diversificare la propria attività", ha aggiunto.
Secondo Panetta, "questi andamenti hanno alimentato le operazioni di concentrazione
che hanno interessato il sistema bancario negli ultimi mesi. Quelle realizzate devono rafforzare gli intermediari
, accrescerne ulteriormente l'efficienza e potenziare la capacità di offrire servizi migliori e più vicini ai bisogni della clientela".
È "importante che le banche utilizzino le risorse generate in questa fase favorevole per rafforzare la capacità di affrontare scenari sfavorevoli
, continuare a investire in tecnologia e sicurezza informatica e, soprattutto, sostenere la crescita dell'economia", ha sostenuto il Governatore della Banca d'Italia.
Panetta ha anche ricordato che "il credito non è solo una variabile finanziaria: è la linfa che alimenta investimenti, innovazione e occupazione. È essenziale che non manchi alle aziende
con buone prospettive di sviluppo, in particolare a quelle che investono nella transizione digitale ed ecologica".