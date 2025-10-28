Panetta (Bankitalia): sistema bancario italiano tra più redditizi d'Europa, rischi di credito limitati

(Teleborsa) - ". I rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l'ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato, tutt'ora pari a un quarto di quelli alle imprese". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025."I ricavi continuano a crescere, nonostante la discesa dei tassi di interesse, a conferma dellae diversificare la propria attività", ha aggiunto.Secondo Panetta, "questi andamenti hanno alimentato le operazioni diche hanno interessato il sistema bancario negli ultimi mesi. Quelle realizzate, accrescerne ulteriormente l'efficienza e potenziare la capacità di offrire servizi migliori e più vicini ai bisogni della clientela".È "importante che le banche utilizzino le risorse generate in questa fase favorevole per, continuare a investire in tecnologia e sicurezza informatica e, soprattutto, sostenere la crescita dell'economia", ha sostenuto il Governatore della Banca d'Italia.Panetta ha anche ricordato che "il credito non è solo una variabile finanziaria: è la linfa che alimenta investimenti, innovazione e occupazione. Ècon buone prospettive di sviluppo, in particolare a quelle che investono nella transizione digitale ed ecologica".