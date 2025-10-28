Panetta (Bankitalia): urgente accelerare accumulazione di capitale per espandere domanda interna

(Teleborsa) - "Negli ultimi cinque anni l', crescendo più che nel quinquennio precedente la pandemia e in linea con il resto dell'area dell'euro". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025.Panetta ha riconosciuto che negli anni recenti l'Italia "ha" e "con l'esaurirsi delle misure straordinarie, l'indebitamento netto si è ridotto drasticamente: si è più che dimezzato lo scorso anno e, secondo le stime del Governo, nel 2025 dovrebbe scendere al 3,0 per cento del PIL. Il saldo primario è tornato positivo e dovrebbe salire allo 0,9 per cento, mentre gli investimenti pubblici restano su livelli elevati in rapporto al prodotto"."La tenuta dell'economia, la credibilità degli obiettivi di finanza pubblica e la prudenza nella gestione dei conti hanno- ha sottolineato - La domanda estera di titoli pubblici è tornata su livelli elevati, contribuendo a un netto miglioramento del saldo TARGET2. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e tedeschi è diminuito di circa 100 punti base negli ultimi due anni"."Anche il giudizio delle principaliè migliorato, nonostante il difficile contesto geopolitico - ha aggiunto - Vi sono".Guardando al futuro, "ladella popolazione e dei nuovi impegni in materia di difesa, sostenendo la capacità produttiva - ha sottolineato il Governatore - È essenziale innalzare stabilmente il ritmo di crescita dell'economia oltre quell'1 per cento stentato su cui sembriamo esserci assestati, preparando fin d'ora il terreno per la fase in cui non saranno più disponibili i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".Secondo Panetta, "l'per lo sviluppo dell'economia italiana e, più in generale, dell'intera Europa. L'accumulazione di capitale è lo strumento per conseguirla: non solo sostiene direttamente la domanda, ma accrescendo il potenziale produttivo pone anche le basi per una crescita duratura, soprattutto in una fase di profonda trasformazione tecnologica".Inoltre, "il declino demografico rende ancora piùe rafforzare la capacità innovativa del sistema produttivo. Occorre quindi orientare le risorse verso investimenti ad alto contenuto tecnologico".Nell'analisi dell'economia, ha sottolineato che "ilnella tenuta della nostra economia", ma "la competitività delle imprese italiane non può essere data per acquisita, soprattutto alla luce delle attuali tensioni commerciali e delle incerte prospettive della domanda globale".Ha ricordato che il recente accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ha ridotto l'incertezza sul quadro dei rapporti doganali bilaterali, ma ha anche comportato un sensibile aumento, dal 2 al 16 per cento, dei dazi medi effettivi sulle esportazioni europee. "Secondo le nostre valutazioni, gli effetti diretti per gli esportatori italiani e le loro filiere restano nel complesso limitati, grazie ai punti di forza", ma ", né quelli indiretti".