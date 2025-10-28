Milano 13:20
Safilo, buyback per oltre 1 milione di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,812307 euro per azione, per un controvalore pari a 1.042.076,66 euro.

Al 24 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 9.877.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 20.877.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,03% delle azioni in circolazione.

Intanto, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il Produttore di occhiali da sole e da vista, che si attesta a 1,756 euro.

