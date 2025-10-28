Safilo, buyback per oltre 1 milione di euro

Safilo Group

Produttore di occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamenteal prezzo medio di 1,812307 euro per azione, per unpari aAl 24 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 9.877.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 20.877.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,03% delle azioni in circolazione.Intanto, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il, che si attesta a 1,756 euro.