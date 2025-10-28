Safilo, buyback per oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) - Safilo Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 1,812307 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.042.076,66 euro
.
Al 24 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 9.877.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 20.877.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,03% delle azioni in circolazione.
Intanto, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il Produttore di occhiali da sole e da vista
, che si attesta a 1,756 euro.