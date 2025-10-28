Salute, ENEA: Dodaro al convegno “Nucleare per la Salute”

(Teleborsa) - Domani,, alleil direttore delpartecipa alorganizzato dalper incoraggiare un confronto pubblico-privato e rper la medicina di ultima generazione, dalla produzione di radiofarmaci alla protonterapia (The Nicolaus Hotel, ore 9.30-15). Partecipa al convegno anche il"Nel nostro Centro Ricerche di Brasimone (Bologna), stiamo sviluppando, con sostegno della Regione Emilia-Romagna, l, che potrà assicurare in futuro una produzione affidabile di isotopi medici diagnostici e terapeutici", dice. "Inoltre – aggiunge - nun acceleratore lineare di protoni interamente italiano, per il trattamento di tumori superficiali come il melanoma oculare. Si tratta di una piattaforma unica in Europa, che ha permesso sia di formare tanti giovani ricercatori che di rafforzare la collaborazione con l’industria italiana, in particolare con ITEL".