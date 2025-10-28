Simest conclude un round di investimento nella società Tulum Energy: GOP advisor

(Teleborsa) -, a valere sulle risorse della "" del Fondo 394/81 gestito in convenzione con ilha concluso un rnella società di diritto lussemburghese, startup pionieristica nel campo della pirolisi del metano.Simest ha seguito l’investimento seed round per, che ha, in qualità di lead investor, che utilizza risorse stanziate dall’UE tramite l’iniziativa NextGeneration EU.guidato dale coadiuvato, inter alia, da. Sguidato dali e coadiuvato daI profili corporate e contrattuali del seed round sono stati curati, per conto del lead investor CDP Venture Capital e di Simest, dallo studio legale internazionale, con un team coordinato dalla partnere composto dal managing associatee dall’