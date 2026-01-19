Lab-go, bridge round da 1,4 milioni di euro per espansione nel settore della moda

(Teleborsa) -, startup brianzola specializzata nello sviluppo di QR Code digitali univoci, dinamici e brevettati per Brand Protection e Fan Engagement, ha chiuso un. L'operazione porta la valutazione post-money della società a circa 18 milioni di euro.L'operazione è stata interamente sottoscritta da unin qualità di business angel, che hanno scelto di supportare la visione tecnologica di Lab-go senza l'intervento di fondi istituzionali.Lab-go ha sviluppato unache rappresenta un'evoluzione radicale rispetto ai tradizionali sistemi di autenticazione. A differenza degli ologrammi, facilmente replicabili, il sistema di Lab-go è caratterizzato da una scansione univoca: una volta generato il certificato di autenticità, il codice modifica il proprio stato eliminando la possibilità di clonazione. Questo sistema "one-shot" rende la contraffazione sostanzialmente impossibile, garantendo l'originalità del prodotto in ogni passaggio di mano.Il capitale raccolto sarà destinato prioritariamente all'. Il progetto chiave riguarda lo sviluppo di un sistema di connessione tra i prodotti fashion e il loro "alter ego digitale" (Digital Twin). Questo strumento permetterà di creare un passaporto digitale del prodotto che ne certifichi l'autenticità e la provenienza lungo tutta la filiera, fornendo un valore fondamentale sia per i produttori che per i consumatori finali, specialmente nelle piattaforme di rivendita."Questo aumento di capitale ci consentirà di accelerare e portare a terra alcuni progetti tecnologici e strategici su cui lavoriamo in modo silenzioso da oltre due anni - commenta il- Siamo orgogliosi di aver chiuso il round con un gruppo di investitori che crede fortemente nella nostra mission: per noi rappresentano al meglio lo spirito imprenditoriale che, fin dalla nascita, guida Lab-go e ne orienta le scelte".