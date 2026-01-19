Lab-go, bridge round da 1,4 milioni di euro per espansione nel settore della moda

(Teleborsa) - Lab-go
, startup brianzola specializzata nello sviluppo di QR Code digitali univoci, dinamici e brevettati per Brand Protection e Fan Engagement, ha chiuso un bridge round di investimento da 1,4 milioni di euro
. L'operazione porta la valutazione post-money della società a circa 18 milioni di euro.
L'operazione è stata interamente sottoscritta da un pool di imprenditori italiani e svizzeri
in qualità di business angel, che hanno scelto di supportare la visione tecnologica di Lab-go senza l'intervento di fondi istituzionali.
Lab-go ha sviluppato una tecnologia proprietaria basata su QR code brevettati
che rappresenta un'evoluzione radicale rispetto ai tradizionali sistemi di autenticazione. A differenza degli ologrammi, facilmente replicabili, il sistema di Lab-go è caratterizzato da una scansione univoca: una volta generato il certificato di autenticità, il codice modifica il proprio stato eliminando la possibilità di clonazione. Questo sistema "one-shot" rende la contraffazione sostanzialmente impossibile, garantendo l'originalità del prodotto in ogni passaggio di mano.
Il capitale raccolto sarà destinato prioritariamente all'espansione nel settore della moda
. Il progetto chiave riguarda lo sviluppo di un sistema di connessione tra i prodotti fashion e il loro "alter ego digitale" (Digital Twin). Questo strumento permetterà di creare un passaporto digitale del prodotto che ne certifichi l'autenticità e la provenienza lungo tutta la filiera, fornendo un valore fondamentale sia per i produttori che per i consumatori finali, specialmente nelle piattaforme di rivendita.
"Questo aumento di capitale ci consentirà di accelerare e portare a terra alcuni progetti tecnologici e strategici su cui lavoriamo in modo silenzioso da oltre due anni - commenta il CEO Mirko Brignani
- Siamo orgogliosi di aver chiuso il round con un gruppo di investitori che crede fortemente nella nostra mission: per noi rappresentano al meglio lo spirito imprenditoriale che, fin dalla nascita, guida Lab-go e ne orienta le scelte".