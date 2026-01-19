Milano 13:00
45.099 -1,53%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 13:00
10.183 -0,51%
Francoforte 13:00
24.944 -1,39%

Lab-go, bridge round da 1,4 milioni di euro per espansione nel settore della moda

Economia
Lab-go, bridge round da 1,4 milioni di euro per espansione nel settore della moda
(Teleborsa) - Lab-go, startup brianzola specializzata nello sviluppo di QR Code digitali univoci, dinamici e brevettati per Brand Protection e Fan Engagement, ha chiuso un bridge round di investimento da 1,4 milioni di euro. L'operazione porta la valutazione post-money della società a circa 18 milioni di euro.

L'operazione è stata interamente sottoscritta da un pool di imprenditori italiani e svizzeri in qualità di business angel, che hanno scelto di supportare la visione tecnologica di Lab-go senza l'intervento di fondi istituzionali.

Lab-go ha sviluppato una tecnologia proprietaria basata su QR code brevettati che rappresenta un'evoluzione radicale rispetto ai tradizionali sistemi di autenticazione. A differenza degli ologrammi, facilmente replicabili, il sistema di Lab-go è caratterizzato da una scansione univoca: una volta generato il certificato di autenticità, il codice modifica il proprio stato eliminando la possibilità di clonazione. Questo sistema "one-shot" rende la contraffazione sostanzialmente impossibile, garantendo l'originalità del prodotto in ogni passaggio di mano.

Il capitale raccolto sarà destinato prioritariamente all'espansione nel settore della moda. Il progetto chiave riguarda lo sviluppo di un sistema di connessione tra i prodotti fashion e il loro "alter ego digitale" (Digital Twin). Questo strumento permetterà di creare un passaporto digitale del prodotto che ne certifichi l'autenticità e la provenienza lungo tutta la filiera, fornendo un valore fondamentale sia per i produttori che per i consumatori finali, specialmente nelle piattaforme di rivendita.

"Questo aumento di capitale ci consentirà di accelerare e portare a terra alcuni progetti tecnologici e strategici su cui lavoriamo in modo silenzioso da oltre due anni - commenta il CEO Mirko Brignani - Siamo orgogliosi di aver chiuso il round con un gruppo di investitori che crede fortemente nella nostra mission: per noi rappresentano al meglio lo spirito imprenditoriale che, fin dalla nascita, guida Lab-go e ne orienta le scelte".
Condividi
```