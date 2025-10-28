Stellantis, accelera strategia globale dei robotaxi con nuova collaborazione con NVIDIA, Uber e Foxconn

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato una nuovaper esplorare insieme lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di livello 4 (senza conducente) per iin tutto il mondo.Questa iniziativa, che fa seguito all’accordo recentemente annunciato con Pony.ai per testare i veicoli autonomi in Europa, rappresenta un progresso significativo nella strategia globale di Stellantis in materia di robotaxi. Insieme, queste due iniziative pongono Stellantis in una posizione strategica per svolgere un ruolo di rilievo nellaL’intenzione delle aziende è unire i relativi punti di forza, come l’esperienza globale di Stellantis nell’ingegneria e nella produzione diveicoli, il software di guida autonoma e l’intelligenza artificiale di NVIDIA, le competenze di Foxconn nell’elettronica e nell’integrazionedi sistemi, insieme alla leadership di Uber nelle operazioni di ridehailing, per esplorare una nuova generazione di veicoli autonomi dilivello 4.La collaborazione si baserà sulledi Stellantis, in particolare la K0 per i van di medie dimensioni e la STLA Small,gestite dall’architettura per veicoli autonomi NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10, che integra il sistema operativo NVIDIA DriveOS,certificato per la sicurezza, e la suite completa di software NVIDIA DRIVE AV (NDAS), sviluppata appositamente per supportarel’autonomia di Livello 4. Le piattaforme AV-Ready di Stellantis sono progettate con la massima flessibilità per adattarsi a molteplici casid’uso di mobilità commerciale e passeggeri.ha in programma di lanciare i veicoli autonomi di Stellantis in alcune città selezionate nel mondo, iniziando con 5.000 unità e conle prime attività operative negli Stati Uniti. La previsione è che i programmi pilota e i test aumentino nei prossimi anni, con l’iniziodella produzione (SOP) previsto per il 2028.