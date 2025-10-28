Stellantis, accelera strategia globale dei robotaxi con nuova collaborazione con NVIDIA, Uber e Foxconn

(Teleborsa) - Stellantis
ha annunciato una nuova collaborazione con NVIDIA, Uber Technologies e Foxconn
per esplorare insieme lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di livello 4 (senza conducente) per i servizi di robotaxi
in tutto il mondo.
Questa iniziativa, che fa seguito all’accordo recentemente annunciato con Pony.ai per testare i veicoli autonomi in Europa, rappresenta un progresso significativo nella strategia globale di Stellantis in materia di robotaxi. Insieme, queste due iniziative pongono Stellantis in una posizione strategica per svolgere un ruolo di rilievo nella transizione verso una mobilità autonoma sicura, efficiente e sostenibile
.
L’intenzione delle aziende è unire i relativi punti di forza, come l’esperienza globale di Stellantis nell’ingegneria e nella produzione di
veicoli, il software di guida autonoma e l’intelligenza artificiale di NVIDIA, le competenze di Foxconn nell’elettronica e nell’integrazione
di sistemi, insieme alla leadership di Uber nelle operazioni di ridehailing, per esplorare una nuova generazione di veicoli autonomi di
livello 4.
La collaborazione si baserà sulle piattaforme AV-Ready
di Stellantis, in particolare la K0 per i van di medie dimensioni e la STLA Small,
gestite dall’architettura per veicoli autonomi NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10, che integra il sistema operativo NVIDIA DriveOS,
certificato per la sicurezza, e la suite completa di software NVIDIA DRIVE AV (NDAS), sviluppata appositamente per supportare
l’autonomia di Livello 4. Le piattaforme AV-Ready di Stellantis sono progettate con la massima flessibilità per adattarsi a molteplici casi
d’uso di mobilità commerciale e passeggeri.Uber
ha in programma di lanciare i veicoli autonomi di Stellantis in alcune città selezionate nel mondo, iniziando con 5.000 unità e con
le prime attività operative negli Stati Uniti. La previsione è che i programmi pilota e i test aumentino nei prossimi anni, con l’inizio
della produzione (SOP) previsto per il 2028.