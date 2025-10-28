Tinexta, via libera dall'UE all'acquisizione da parte di Nextalia e Advent

Tinexta

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, da parte dell'italiana Nextalia SGR e della statunitense Advent International, entrambe attive nel private equity.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.