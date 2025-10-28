Milano 10:15
42.941 +0,07%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 10:15
9.657 +0,03%
Francoforte 10:15
24.282 -0,11%

UniCredit, Goldman Sachs alza target price e conferma Buy

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di Goldman Sachs hanno incrementato a 84,30 euro per azione (dai precedenti 80,50 euro) il target price su UniCredit, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
