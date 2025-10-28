Milano
10:15
42.941
+0,07%
Nasdaq
27-ott
25.822
0,00%
Dow Jones
27-ott
47.545
0,00%
Londra
10:15
9.657
+0,03%
Francoforte
10:15
24.282
-0,11%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 10.32
UniCredit, Goldman Sachs alza target price e conferma Buy
Banche
,
Finanza
,
Consensus
28 ottobre 2025 - 09.40
(Teleborsa) - Gli analisti di
Goldman Sachs
hanno incrementato a
84,30 euro
per azione (dai precedenti 80,50 euro) il
target price
su
UniCredit
, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
