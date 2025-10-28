UPS in rally a Wall Street, ricavi in crescita e tagli al personale

(Teleborsa) - Ottima performance per United Parcel Service
, che scambia in rialzo del 6,86%.
Il gruppo delle spedizioni ha annunciato un taglio di 34.000 posti di lavoro
e di aver chiuso 93 strutture di proprietà o in affitto nel corso dell'anno. Una ristrutturazione che farà risparmiare a UPS, 2,2 miliardi di dollari di risparmi per i nove mesi e, 3,5 miliardi per l'intero anno fiscale.
L'annuncio dei licenziamenti
arriva dopo quelli di altre aziende come Amazon
. Alla base della decisione, c'è la volontà di Amazon di adattarsi alle novità apportate dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali.
"Stiamo attuando il cambiamento strategico più significativo della nostra storia", ha detto l'amministratore delegato Carol Tomé in una nota, sottolineando che la riorganizzazione porterà valore a lungo termine.
UPS ha anche annunciato i risultati del terzo trimestre
che si è chiuso con ricavi in calo del 3,7% a 21,42 miliardi di dollari, ma sopra i 20,8 miliardi stimati dal consensus. Per il quarto trimestre, la società si attende un risultato di circa 24 miliardi contro i 23,8 miliardi attesi dagli analisti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di spedizioni
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Parcel Service
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di United Parcel Service
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 98,94 USD, mentre il primo supporto è stimato a 93,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 104,5.