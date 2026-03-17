A Wall Street si scatenano gli acquisti con gli occhi sulla Fed

(Teleborsa) - Avvio in denaro per Wall Street
, in scia alla seduta precedente, mentre il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz continuano a tenere in scacco i prezzi del petrolio, con il Brent torna sopra quota 101 dollari al barile, dopo i cali di ieri.
Il presidente Usa Donald Trump
ha rinnovato l’appello ad altri paesi affinché contribuiscano a garantire la sicurezza dello Stretto e ha minacciato di estendere gli attacchi alle infrastrutture petrolifere iraniane. Ha inoltre chiesto alla Cina
di rinviare
di circa un mese il vertice con Xi Jinping
, affermando che era importante per lui rimanere a Washington per supervisionare la guerra.
Occhi sulla Federal Reserve
che avvia oggi la due giorni di politica monetaria
, da cui molti si aspettano che i tassi di interesse verranno lasciati invariati
Sul fronte societario, Delta Air Lines ha alzato previsioni
sui ricavi del 1° trimestre. Mentre, in ambito macroeconomico
, attesi a breve i dati sulle vendita case in corso di febbraio.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
avvia gli scambi in aumento dello 0,95%, a 47.393 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
guadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.747 punti. In rialzo anche il Nasdaq 100
(+0,72%); sulla stessa tendenza l'S&P 100
(+0,61%).