USA, Fed Richmond: migliora l'attività manifatturiera a ottobre

(Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero che risale pur rimanendo in territorio negativo. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a ottobre a -4 punti dai -17 di settembre e contro i -11 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un lieve miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a +4 punti dai -20 del mese precedente, così come quella dei servizi che risale a +4 da +1 punti.
