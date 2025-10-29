Adobe e Google Cloud ampliano la loro partnership strategica per il futuro dell'AI creativa

(Teleborsa) - In occasione di Adobe MAX, Adobe
e Google Cloud
hanno annunciato un’estensione strategica della loro partnership per portare sul mercato la prossima generazione di tecnologie creative basate sull’intelligenza artificiale. L’accordo combina l’esperienza creativa di Adobe con i modelli AI di ultima generazione di Google
– tra cui Gemini, Veo e Imagen – con l’obiettivo di ridefinire i confini della produzione di contenuti.
Gli utenti
di Adobe Firefly, Photoshop, Express e Premiere, così come le aziende che utilizzano GenStudio, potranno accedere ai modelli AI di Google
direttamente all’interno delle piattaforme Adobe
, generando immagini e video di qualità superiore con maggiore precisione e controllo.
La collaborazione
prevede inoltre la possibilità, per i clienti enterprise, di personalizzare i modelli AI su misura per il proprio brand attraverso Adobe Firefly Foundry e la piattaforma Vertex AI di Google Cloud. Questa integrazione garantirà la protezione dei dati proprietari e permetterà la creazione di contenuti coerenti con l’identità visiva e narrativa dei marchi.
Le due società porteranno avanti anche una strategia congiunta di go-to-market
, per diffondere globalmente le nuove soluzioni AI creative e accelerare l’adozione delle tecnologie generative nei flussi di lavoro aziendali e professionali.
"La nostra partnership con Google Cloud inaugura una nuova era di espressione creativa", ha commentato Shantanu Narayen
, CEO di Adobe. Anche Thomas Kurian
, CEO di Google Cloud, ha sottolineato come l’integrazione dei modelli di Google nell’ecosistema Adobe "consenta a creator e brand di trasformare idee in contenuti prima impensabili".