Adobe e Google Cloud ampliano la loro partnership strategica per il futuro dell'AI creativa

Finanza
(Teleborsa) - In occasione di Adobe MAX, Adobe e Google Cloud hanno annunciato un’estensione strategica della loro partnership per portare sul mercato la prossima generazione di tecnologie creative basate sull’intelligenza artificiale. L’accordo combina l’esperienza creativa di Adobe con i modelli AI di ultima generazione di Google – tra cui Gemini, Veo e Imagen – con l’obiettivo di ridefinire i confini della produzione di contenuti.

Gli utenti di Adobe Firefly, Photoshop, Express e Premiere, così come le aziende che utilizzano GenStudio, potranno accedere ai modelli AI di Google direttamente all’interno delle piattaforme Adobe, generando immagini e video di qualità superiore con maggiore precisione e controllo.

La collaborazione prevede inoltre la possibilità, per i clienti enterprise, di personalizzare i modelli AI su misura per il proprio brand attraverso Adobe Firefly Foundry e la piattaforma Vertex AI di Google Cloud. Questa integrazione garantirà la protezione dei dati proprietari e permetterà la creazione di contenuti coerenti con l’identità visiva e narrativa dei marchi.

Le due società porteranno avanti anche una strategia congiunta di go-to-market, per diffondere globalmente le nuove soluzioni AI creative e accelerare l’adozione delle tecnologie generative nei flussi di lavoro aziendali e professionali.

"La nostra partnership con Google Cloud inaugura una nuova era di espressione creativa", ha commentato Shantanu Narayen, CEO di Adobe. Anche Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha sottolineato come l’integrazione dei modelli di Google nell’ecosistema Adobe "consenta a creator e brand di trasformare idee in contenuti prima impensabili".
