Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Giornata positiva per il cambio Euro / CAD, che chiude a 0,6155.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6161. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6144. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6178.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
