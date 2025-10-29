Milano 15:31
43.226 +0,23%
Nasdaq 15:31
26.162 +0,58%
Dow Jones 15:31
47.984 +0,58%
Londra 15:31
9.752 +0,57%
Francoforte 15:31
24.196 -0,34%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido -0,17%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9239. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9255 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9233.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```