Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Controllato progresso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in salita dello 0,52%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8796. Rischio di discesa fino a 0,8745 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8847.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
