Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in salita dello 0,39%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.782,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.600,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.964,1.


Ufficio Studi Teleborsa
