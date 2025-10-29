Milano 15:39
43.185 +0,13%
Nasdaq 15:39
26.157 +0,56%
Dow Jones 15:39
47.933 +0,47%
Londra 15:39
9.747 +0,52%
Francoforte 15:39
24.189 -0,37%

Francoforte: in calo Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Nordex
Si muove verso il basso Nordex, con una flessione dell'1,91%.
Condividi
```