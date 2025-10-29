Milano
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 15.58
Giappone, Fiducia consumatori in ottobre
29 ottobre 2025 - 08.35
Giappone,
Fiducia consumatori in ottobre pari a 35,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 35,3 punti (la previsione era 35,5 punti).
(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
