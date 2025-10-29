Gruppo FS, Donnarumma: 20 miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034

(Teleborsa) - "Applicareche ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un’evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo. Eppure, è ciò che stiamo realizzando, con undi euro nei prossimi dieci anni". E' quanto affermato da, Amministratore Delegato e Direttore Generale del, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale.Laè, infatti, uno deidel Gruppo FS con l'obiettivo di trasformare e innovare il sistema della mobilità.Tra i principali obiettivi del Piano Strategico di FS, in termini di innovazione, il raggiungimento del(European Rail Transport Management System), il moderno standard europeo per la gestione del traffico ferroviario. Un upgrade tecnologico che riguarda anche i mezzi di trasporto: nei prossimi anni, infatti, l’ERTMS. L’obiettivo è ambizioso: dotare di questo sistema– circa 2.000 treni in totale –, ed estendere l’installazione anche all’intera flotta FS Logistix entro il 2033.L’ERTMS rappresenta il sistema di segnalamento ferroviario più avanzato al mondo ed è stato scelto dall’Unione Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. La sua implementazione rappresenta un: migliora l’affidabilità dei servizi, rende la circolazione più efficiente e permette di ridurre in modo significativo i costi legati alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura.L’installazione dell’ERTMS a bordo dei treni e lungo la rete, ha aggiunto Donnarumma, è ", permettendo un sensibile miglioramento nella qualità del servizio".L’AD di FS ha inoltre sottolineato come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale siano ormai elementi imprescindibili per la gestione del trasporto ferroviario: "in Italia ogni giorno circolano circa 10mila treni e viaggiano oltre 2 milioni di passeggeri, più di 570 milioni in un anno. Ogni viaggiatore genera decine di dati e ogni treno centinaia, ora per ora, tratta per tratta. Con questi volumi, laè lo strumento che consente di. Senza intelligenza artificiale, algoritmi e sistemi avanzati oggi non sarebbe possibile governare un’infrastruttura di queste dimensioni".