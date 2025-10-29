Gruppo FS, Donnarumma: 20 miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034

(Teleborsa) - "Applicare l’ERTMS a 10.000 treni
che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un’evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo. Eppure, è ciò che stiamo realizzando, con un piano di investimenti di 20 miliardi
di euro nei prossimi dieci anni in tecnologia
". E' quanto affermato da Stefano Antonio Donnarumma
, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS
, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale.
La digitalizzazione
è, infatti, uno dei pilastri fondamentali
del Gruppo FS con l'obiettivo di trasformare e innovare il sistema della mobilità.
Tra i principali obiettivi del Piano Strategico di FS, in termini di innovazione, il raggiungimento del 100% della rete Core Extended coperta dal sistema ERTMS
(European Rail Transport Management System), il moderno standard europeo per la gestione del traffico ferroviario. Un upgrade tecnologico che riguarda anche i mezzi di trasporto: nei prossimi anni, infatti, l’ERTMS verrà installato su 382 treni di Trenitalia e su 60 locomotive di FS Logistix
. L’obiettivo è ambizioso: dotare di questo sistema tutta la flotta Trenitalia
– circa 2.000 treni in totale – entro il 2030
, ed estendere l’installazione anche all’intera flotta FS Logistix entro il 2033.
L’ERTMS rappresenta il sistema di segnalamento ferroviario più avanzato al mondo ed è stato scelto dall’Unione Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. La sua implementazione rappresenta un passo avanti fondamentale rispetto ai sistemi tradizionali
: migliora l’affidabilità dei servizi, rende la circolazione più efficiente e permette di ridurre in modo significativo i costi legati alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura.
L’installazione dell’ERTMS a bordo dei treni e lungo la rete, ha aggiunto Donnarumma, è "fondamentale per garantire l’interoperabilità tra le tecnologie di bordo e quelle infrastrutturali
, permettendo un sensibile miglioramento nella qualità del servizio".
L’AD di FS ha inoltre sottolineato come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale siano ormai elementi imprescindibili per la gestione del trasporto ferroviario: "in Italia ogni giorno circolano circa 10mila treni e viaggiano oltre 2 milioni di passeggeri, più di 570 milioni in un anno. Ogni viaggiatore genera decine di dati e ogni treno centinaia, ora per ora, tratta per tratta. Con questi volumi, la digitalizzazione
è lo strumento che consente di gestire in modo efficace ed efficiente il trasporto ferroviario
. Senza intelligenza artificiale, algoritmi e sistemi avanzati oggi non sarebbe possibile governare un’infrastruttura di queste dimensioni".