Milano 14:09
46.137 -2,27%
Nasdaq 27-feb
24.960 0,00%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 14:09
10.754 -1,43%
Francoforte 14:08
24.695 -2,33%

National Grid, poderoso piano investimenti da 70 miliardi di sterline al 2031

Alzate le previsioni di crescita degli utili al 10%

Energia, Finanza
National Grid, poderoso piano investimenti da 70 miliardi di sterline al 2031
(Teleborsa) - La britannica National Grid ha annunciato un piano finanziario quinquennale aggiornato fino all’esercizio 2031, alzando l’obiettivo di crescita dell’utile per azione sottostante all’8-10% annuo, accettando al contempo il quadro normativo RIIO-T3 per la sua attività di trasmissione elettrica nel Regno Unito.

La società prevede inoltre investimenti di capitale cumulativi di almeno 70 miliardi di sterline fino all’esercizio 2031, in aumento del 70% rispetto ai cinque anni precedenti, che dovrebbe generare una crescita degli asset di circa il 10%.

Il piano investimenti include circa 31 miliardi di sterline nella trasmissione elettrica nel Regno Unito, 9 miliardi di sterline nella distribuzione elettrica nel Regno Unito, 17 miliardi di sterline nelle operazioni regolamentate di New York, 12 miliardi di sterline nelle operazioni regolamentate del New England e 1 miliardo di sterline in National Grid Ventures.

Per l'esercizio 2026, la società prevede che la performance del Gruppo rimanga in linea con le aspettative e per l'esercizio 2027 stima una crescita dell'utile per azione sottostante del 13-15%, riflettendo l'aumento dei ricavi consentiti con l'incremento della distribuzione da RIIO-T2 a RIIO-T3.
Condividi
```