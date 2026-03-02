National Grid, poderoso piano investimenti da 70 miliardi di sterline al 2031

(Teleborsa) - La britannica National Grid
ha annunciato un piano finanziario quinquennale aggiornato fino all’esercizio 2031, alzando l’obiettivo di crescita dell’utile per azione sottostante all’8-10% annuo
, accettando al contempo il quadro normativo RIIO-T3
per la sua attività di trasmissione elettrica nel Regno Unito.
La società prevede inoltre investimenti di capitale cumulativi
di almeno 70 miliardi di sterline fino all’esercizio 2031, in aumento del 70% rispetto ai cinque anni precedenti, che dovrebbe generare una crescita degli asset
di circa il 10%.
Il piano investimenti include circa 31 miliardi di sterline nella trasmissione elettrica nel Regno Unito
, 9 miliardi di sterline nella distribuzione elettrica
nel Regno Unito, 17 miliardi di sterline nelle operazioni regolamentate di New York
, 12 miliardi di sterline nelle operazioni regolamentate del New England
e 1 miliardo di sterline in National Grid Ventures
.
Per l'esercizio 2026
, la società prevede che la performance del Gruppo rimanga in linea con le aspettative
e per l'esercizio 2027
stima una crescita dell'utile per azione sottostante del 13-15%
, riflettendo l'aumento dei ricavi consentiti con l'incremento della distribuzione da RIIO-T2 a RIIO-T3.