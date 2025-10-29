High-Tech Economy: 1 dollaro di valore aggiunto high-tech genera 3,9 dollari di PIL nei Paesi UE

(Teleborsa) - Uni, un effetto moltiplicatore. Significativo anche l’impatto sull’occupazione: uno shock positivo da 10 miliardi di dollari nel valore aggiunto high-tech crea, nei tre anni successivi,, sfatando il mito della sostituzione del lavoro da parte della tecnologia.Sono questi alcuni dei dati chiave del, dal titolo "", presentato oggi alL'evento si è aperto con i saluti istituzionali delIl Rapporto Strategico 2026 del CED offrefondamentale per l’Italia e le nazioni europee chiamate a rilanciare crescita e produttività in una fase di profonda trasformazione globale. Laviene definita non come unma come un processo dinamico di integrazione pervasiva delle tecnologie di frontiera () nell’intero tessuto economico e sociale.Il documentonei principali sistemi economici, evidenziando il loro ruolo trainante. Sebbene l'analisi mostri una leadership globale di Stati Uniti e Cina in termini di valore aggiunto KTI (con l'UE che perde terreno, passando dal 22% al 17% della quota mondiale tra 2010 e 2022), per l’Italia il Rapporto rileva segnali incoraggianti:L’analisi econometrica, condotta suconferma la nettamente superiore capacità di attivazione economica dei settori high-tech: ogni dollaro (a parità di potere d'acquisto) di incremento nel valore aggiunto high-tech genera 3,18 dollari di PIL in tre anni nell'OCSE, e il moltiplicatore sale a 3,9 dollari nei Paesi UE.Anche la produttività del lavoro beneficia maggiormente:Da questa prospettiva, i dati del CED suggeriscono un elevato potenziale di attivazione economica in Europa, a patto di riuscire a integrare la tecnologia nei processi produttivi in modo diffuso e strategico."Siamo entrati in un nuovo ciclo competitivo globale, una 'starting line' dove la velocità con cui adottiamo e integriamo le tecnologie di frontiera è cruciale, forse più della loro scoperta stessa – ha sottolineato durante la–. Il nostro: questa transizione verso un'economia ad alta tecnologia è l'unica via per rilanciare crescita e produttività in Italia e in Europa. La nostra analisi econometrica inedita quantifica in modo inequivocabile la potenza di questa leva: i settori high-tech attivano sull'economia un effettostimolano di più la produttività e, sfatando vecchi pregiudizi, creano più occupazione qualificata. Abbracciare la High-Tech Economy, favorendo la diffusione capillare dell'innovazione, è quindi un imperativo strategico non solo per la competitività, ma per assicurare autonomia, sicurezza e resilienza al Paese".L’incontro, moderato dalla, ha visto la partecipazione dei vertici delle principali aziende partner del Centro Economia Digitale: Amazon Web Services (AWS), Cisco, Enel, Eni, FiberCop, Google, Gruppo FS, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Microsoft, Open Fiber e Terna. I loro interventi hanno arricchito il dibattito sul ruolo dell'innovazione nei settori chiave dell'energia, delle infrastrutture digitali, della mobilità e delle tecnologie abilitanti, delineando le priorità per accelerare la transizione verso la High-Tech Economy in Italia.