Milano 16:17
47.194 -0,49%
Nasdaq 16:17
24.906 -0,51%
Dow Jones 16:17
48.806 -1,40%
Londra 16:17
10.890 +0,40%
Francoforte 16:17
25.269 -0,08%

Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,90%

Il Nasdaq-100 apre a 24.808 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,90%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dello 0,90%, a quota 24.808 in apertura.
Condividi
```