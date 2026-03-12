Milano
15:06
44.220
-1,23%
Nasdaq
15:06
24.701
-1,06%
Dow Jones
15:06
46.934
-1,02%
Londra
15:06
10.305
-0,47%
Francoforte
15:06
23.547
-0,39%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 15.22
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,78%
Il Nasdaq-100 apre a 24.771,32 punti
In breve
,
Finanza
12 marzo 2026 - 14.33
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dello 0,78%, a quota 24.771,32 in apertura.
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,06%
