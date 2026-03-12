Milano 15:06
44.220 -1,23%
Nasdaq 15:06
24.701 -1,06%
Dow Jones 15:06
46.934 -1,02%
Londra 15:06
10.305 -0,47%
Francoforte 15:06
23.547 -0,39%

Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,78%

Il Nasdaq-100 apre a 24.771,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,78%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dello 0,78%, a quota 24.771,32 in apertura.
Condividi
```