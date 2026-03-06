Milano 16:26
44.086 -1,17%
Nasdaq 16:26
24.793 -0,91%
Dow Jones 16:26
47.337 -1,29%
Londra 16:26
10.294 -1,15%
Francoforte 16:26
23.591 -0,95%

Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,43%

Il Nasdaq-100 apre a 24.663,74 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,43%, a quota 24.663,74 in apertura.
