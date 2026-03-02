Milano 17:11
46.264 -2,00%
Nasdaq 17:11
24.929 -0,12%
Dow Jones 17:11
48.888 -0,18%
Londra 17:11
10.786 -1,14%
Francoforte 17:11
24.710 -2,27%

Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,44%

Il Nasdaq-100 apre a 24.599,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,44%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,44%, a quota 24.599,41 in apertura.
Condividi
```