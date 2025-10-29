Milano 15:41
43.175 +0,11%
Nasdaq 15:41
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:41
47.950 +0,51%
Londra 15:41
9.748 +0,53%
Francoforte 15:41
24.183 -0,39%

Londra: amplia l'ascesa Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia l'ascesa Fresnillo
Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,87%.
Condividi
```