Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei servizi di consumo italiano

Vendite diffuse sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 26.689,14 punti.
