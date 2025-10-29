Santander, utili record nel 3° trimestre e sopra attese

(Teleborsa) - Banco Santander
archivia il terzo trimestre con utili superiori alle aspettative,
grazie a minori accantonamenti e a performance stabili nei mercati chiave. L'istituto di credito spagnolo ha registrato un utile netto di 3,5 miliardi di euro, in crescita del 7,8%
rispetto ai 3,25 miliardi dell'anno prima e superiore ai 3,39 miliardi del consensus. I ricavi sono in calo dell'1,3%
rispetto al trimestre precedente, ma sostanzialmente in linea con le attese, mentre le commissioni hanno registrato una crescita brillante del 4,3%
.
Santander ha accantonato 181 milioni di euro per questioni legali nel Regno Unito. Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 (CET1) della banca è salito al 13,1%, in aumento di 10 punti base rispetto al trimestre precedente.Nei nove mesi, l'utile attribuibile agi azionis
ti si è attestato a 10,337 miliardi di euro, in aumento dell'11%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, una performance record per il periodo.
A novembre la banca pagherà un dividendo provvisorio in contanti di 11,5 centesimi di euro
per azione sugli utili del 2025, con un aumento del 15% rispetto allo stesso dividendo dell'anno scorso.(Foto: Andres Victorero / 123RF)