Santander, utili record nel 3° trimestre e sopra attese

Banco Santander

(Teleborsa) -archivia il terzo trimestre congrazie a minori accantonamenti e a performance stabili nei mercati chiave. L'istituto di credito spagnolo ha registrato un utile netto drispetto ai 3,25 miliardi dell'anno prima e superiore ai 3,39 miliardi del consensus.rispetto al trimestre precedente, ma sostanzialmente in linea con le attese, mentre leSantander ha accantonato 181 milioni di euro per questioni legali nel Regno Unito. Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 (CET1) della banca è salito al 13,1%, in aumento di 10 punti base rispetto al trimestre precedente.ti si è attestato arispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, una performance record per il periodo.A novembre la banca pagherà unper azione sugli utili del 2025, con un aumento del 15% rispetto allo stesso dividendo dell'anno scorso.