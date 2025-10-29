Milano 12:25
43.328 +0,46%
Nasdaq 28-ott
26.012 0,00%
Dow Jones 28-ott
47.706 +0,34%
Londra 12:25
9.757 +0,62%
Francoforte 12:25
24.242 -0,15%

Santander, utili record nel 3° trimestre e sopra attese

Banche, Finanza
Santander, utili record nel 3° trimestre e sopra attese
(Teleborsa) - Banco Santander archivia il terzo trimestre con utili superiori alle aspettative, grazie a minori accantonamenti e a performance stabili nei mercati chiave. L'istituto di credito spagnolo ha registrato un utile netto di 3,5 miliardi di euro, in crescita del 7,8% rispetto ai 3,25 miliardi dell'anno prima e superiore ai 3,39 miliardi del consensus.

I ricavi sono in calo dell'1,3% rispetto al trimestre precedente, ma sostanzialmente in linea con le attese, mentre le commissioni hanno registrato una crescita brillante del 4,3%.

Santander ha accantonato 181 milioni di euro per questioni legali nel Regno Unito. Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 (CET1) della banca è salito al 13,1%, in aumento di 10 punti base rispetto al trimestre precedente.

Nei nove mesi, l'utile attribuibile agi azionisti si è attestato a 10,337 miliardi di euro, in aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, una performance record per il periodo.

A novembre la banca pagherà un dividendo provvisorio in contanti di 11,5 centesimi di euro per azione sugli utili del 2025, con un aumento del 15% rispetto allo stesso dividendo dell'anno scorso.

(Foto: Andres Victorero / 123RF)
Condividi
```