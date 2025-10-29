UniCredit e CSV Napoli: oltre 50mila euro per quattro progetti sociali nel segno di “Semi di Bene”

(Teleborsa) - Con il bandorafforzano il legame trainvestendoche incarnano l’anima più vitale del Terzo Settore partenopeo. L’iniziativa, che entra ora nella fase operativa, apre una nuova, con l’obiettivo di generare impatto, sostenibilità e reti di comunità durature.A ricevere il sostegno sonoSulle, l’associazioneavvia il progetto(fascia 5.000–8.999 euro), un laboratorio permanente per formare cittadini e giovani volontari nella tutela ambientale e nella gestione partecipata degli spazi naturali.A Napoli,, promuove una cultura inclusiva eattraverso catering itinerante, attività di formazione professionale e inserimento lavorativo.Nei, un percorso di crescita per ragazzi e ragazze che si mettono in gioco come protagonisti del cambiamento, riscoprendo il valore del volontariato urbano come strumento di crescita personale e coesione comunitaria.Infine,un programma itinerante di prevenzione e salute femminile che porta consulenze e screening gratuiti nei comuni della provincia, favorendo l’empowerment e la prevenzione primaria con i corretti stili di vita.I quattro progetti, ora avviati,, con la possibilità di ottenere un contributo bonus da parte di UniCredit al raggiungimento di specifiche soglie di donazione.volto a misurare l’efficacia delle iniziative e a fornire supporto per la promozione e la valorizzazione delle attività, attraverso gli strumenti della comunicazione sociale."Un. Queste esperienze dimostrano che il Terzo Settore campano può essere un vero motore di rigenerazione civile, capace di creare occupazione, fiducia e senso di comunità. Il nostro obiettivo per il 2026 è ampliare questa rete e favorire l’incontro tra imprese, cittadini e organizzazioni sociali" dichiara"Come CSV Napoli abbiamo apprezzato l’attenzione e la cura di UniCredit verso il bene comune e il volontariato dell’area metropolitana di Napoli.Ci auguriamo di proseguire insieme questo percorso di collaborazione:per generare valore condiviso nei territori e promuovere un modello di economia civile capace di coniugare sviluppo e solidarietà", dichiaraIl bando "Semi di Bene" si conferma così una, dove le competenze del mondo finanziario incontrano l’energia delle reti civiche, generando nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile per l’intera area metropolitana di Napoli.