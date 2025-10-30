Milano 10:01
43.076 -0,38%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:01
9.709 -0,48%
Francoforte 10:01
24.183 +0,24%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8816. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,875. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8882.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
