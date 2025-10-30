Appuntamenti macroeconomici del 30 ottobre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 30/10/2025
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
07:30 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -10 punti; preced. -10,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,9 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 95,7 punti; preced. 95,5 punti)
11:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
12:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. 0,4%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
15:30 USA
15:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 71 Mld piedi cubi; preced. 87 Mld piedi cubi)