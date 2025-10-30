Milano 29-ott
43.243 0,00%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 29-ott
9.756 0,00%
Francoforte 29-ott
24.124 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 30 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 30 ottobre 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 30/10/2025
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -10 punti; preced. -10,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,7 punti; preced. 95,5 punti)
11:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
12:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,4%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 71 Mld piedi cubi; preced. 87 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```